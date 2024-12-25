الحوثيون يتبنون هجومين على وسط وجنوبي إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين في وسط وجنوبي اسرائيل ، باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا كما فعل مع حماس وحزب الله ونظام الأسد.

الحوثي يتبني عمليتين عسكريتين في إسرائيل

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنهم نفذوا عمليتين استهدفت الأولى "هدفًا حيويًا حساسًا" في تل أبيب، والثانية استهدفت المنطقة الصناعية في مدينة عسقلان.



وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، أعلن تنفيذ عملية صاروخية باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، استهدفت هدفًا إسرائيليًا في تل أبيب.

اعتراض صاروخ حوثي تجاه إسرائيل

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق صباح الأربعاء أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس، منذ أن شنّت الحركة هجومًا غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر2023.

وطوال الأشهر الماضية، تبنّى الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل التي تعلن اعتراض معظمها.

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