مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - شارك الفنان صدقي صخر، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير شخصية لطفي عبود.

وودع صدقي صخر، شخصية لطفي عبود، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «إلى اللقاء لطفي عبود.شكرا للمخرج محمود عبد التواب (توبة) على النجاح، شكرا للكاتب محمد سليمان عبد المالك، شكرا لكل الكاست والكرو ع الشغل العظيم، شكرا لكل واحد اتفرج وكان سبب في نجاح المسلسل».

وكان صدقي صخر قدم شخصية لطفي عبود، ضمن أحداث الجزئين الثاني والأول من مسلسل صوت وصورة ورقم سري خلال عام 2024، والتي حقق بها نجاحا كبيرا، وخاصة رقم سري الذي عرض عبر شاشة dmc مؤخرا.

مسلسل رقم سري

مسلسل «رقم سري»، من الأعمال التي تنضم إلى مسلسلات الـ 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.