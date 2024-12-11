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مشاهير العرب - أشرف زكي عن الأزمة الصحية لـ الفنان نبيل الحلفاوي: «معرفش حاجة عنه» (خاص) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أشرف زكي عن الأزمة الصحية لـ الفنان نبيل الحلفاوي: «معرفش حاجة عنه» (خاص) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشرف زكي عن الأزمة الصحية لـ الفنان نبيل الحلفاوي: «معرفش حاجة عنه» (خاص) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - يهتم كثير من عشاق الفن بالبحث حول تطورات الحالة الصحية لـ الفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أسفرت عن دخوله المستشفى صباح اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية لـ الفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد دخوله إحدى المستشفيات صباح اليوم الأربعاء.

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ كلمتك: «لا أعلم شيئًا عن الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان نبيل الحلفاوي، وأحاول التواصل مع أفراد أسرته، ولكن لا توجد استجابة».

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وكانت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، طالبت محبيه بالدعاء له، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وطمأن نجل نبيل الحلفاوي، المخرج خالد الحلفاوي، في تصريحات إعلامية، محبي والده عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة والده مستقرة، والأطباء يتابعونه باستمرار.

أشرف زكي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كانت مشاركته في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض منذ عامين، حيث ظهر كضيف شرف.

وفي وقت سابق، علق نبيل الحلفاوي، على إعلان الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي، عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «العتاولة»، الذي يعرض حاليا عبر شاشة mbc مصر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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