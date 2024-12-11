مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من كواليس العمل.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «لأول مرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - كشف صناع فيلم «لأول مرة»، عن الصور الأولى لكواليس العمل، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية مطلع يناير 2025.

فيلم «لأول مرة»، من بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.

تدور أحداث فيلم «لأول مرة»، في إطار اجتماعي رومانسي حول الزوجين عمر الشناوي وتارا عماد، حيث بعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.

آخر أعمال تارا عماد

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة تارا عماد، للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل جودر الموسم الثاني، وتجسد خلال الأحداث دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها.

وتألقت تارا عماد، في الموسم الأول من مسلسل جودر، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وخلال تطور أحداث الجزء الأول من مسلسل جودر تحولت مشاعر الكره التي كانت تكنها جوهرة «تارا عماد» لـ جودر «ياسر جلال» إلى إعجاب، وذلك لأن جودر كان يعاملها بطريقة لم تعتاد عليها من قبل مما جعلها تصفه بالمتجعرف.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.

ودارت أحداث المسلسل بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».