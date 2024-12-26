الرياضة - 09:56 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 تباينًا، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.83 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.81 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 165.12 جنيه للشراء، و165.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 164.30 جنيه للشراء، و165.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، سجل نحو 164.66 جنيه للشراء، و165.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، وصل نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.26 جنيه للشراء، و64.60 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 64.26 جنيه للشراء، و64.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 64.26 جنيه للشراء، و64.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.94 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.86 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.