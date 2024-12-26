الرياضة - 10:11 - الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - البنك المركزي.. تجتمع اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.

ويشهد اليوم آخر الاجتماعات الدورية المنعقدة من البنك المركزي خلال العام الجاري بشأن التباحث حول قرارات سعر الفائدة.

وجاءت أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد ومديرين الاستثمار المحليين في مصر متضاربة حول احتمالية لجوء البنك المركزي اليوم لخفض سعر الفائدة لأول مرة، أم سينتهج سياسة تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، في ظل توجه البنوك المركزية العالمية لاعتماد خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وجاءت أغلب قرارات سعر الفائدة من البنك المركزي خلال العام الحالي بين تثبيت سعر الفائدة لمدة 5 مرات ورفع سعر الفائدة مرتين، قبل أن تتخذ الحكومة قرارا جريئا بشأن سعر صرف العملة الأجنبية «الدولار» أمام الجنيه المصري.