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د. الجفري: بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث للعام 2023م - أخبار كلمتك

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د. الجفري: بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث للعام 2023م - أخبار كلمتك

د. الجفري: بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث للعام 2023م - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث عام 2023م.

وأوضح الدكتور مازن الجفري، في تصريح أنه تم بدء اجراءات التحويل لمستحقات الربع الثالث 2023 م من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة..  مؤكدا ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الرابع 2023م  وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه راجين من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن 
ووجه الشكر و التقدير الى فخامة الرئيس د. رشاد العليمي و معالي دولة رئيس مجلس الوزراء د. احمد عوض بن مبارك  و معالي الاستاذ سالم بن بريك وزير المالية  و معالي د. خالد الوصابي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم الفني و التدريب المهني ومعالي الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية على جهودهم المخلصة واهتمامهم و رعايتهم لأبنائهم الطلاب المبتعثين في الخارج .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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