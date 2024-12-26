د. الجفري: بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث للعام 2023م - أخبار كلمتك

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث عام 2023م.

وأوضح الدكتور مازن الجفري، في تصريح أنه تم بدء اجراءات التحويل لمستحقات الربع الثالث 2023 م من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.. مؤكدا ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الرابع 2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه راجين من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن

ووجه الشكر و التقدير الى فخامة الرئيس د. رشاد العليمي و معالي دولة رئيس مجلس الوزراء د. احمد عوض بن مبارك و معالي الاستاذ سالم بن بريك وزير المالية و معالي د. خالد الوصابي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم الفني و التدريب المهني ومعالي الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية على جهودهم المخلصة واهتمامهم و رعايتهم لأبنائهم الطلاب المبتعثين في الخارج .