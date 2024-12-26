اثار الفنان كمال طماح الجدل بتداول فيديو لحظة منع مسن اراد ان يتصور بجانب طماح واصدقائه
وتم ابعاد المسن لحظة التقاط الصورة ماتسبب بجدل واسع.
وقام الفنان كمال طماح بالتقاط سيلفي مع المسن تاكيدا بانه لم يكن الغرض منع المسن من التقاط الصورة معه وانما كانت صورة خاصة باصدقائه حيث التقطت صورة اخرى بجانب المسن.
الفنان الشهير كمال طماح يحسم الجدل بشان منعه لمسن اراد التقاط صورة معاه ويقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:39 مساءً - كلمتك/خاص:
اثار الفنان كمال طماح الجدل بتداول فيديو لحظة منع مسن اراد ان يتصور بجانب طماح واصدقائه
اثار الفنان كمال طماح الجدل بتداول فيديو لحظة منع مسن اراد ان يتصور بجانب طماح واصدقائه
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