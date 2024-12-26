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الفنان الشهير كمال طماح يحسم الجدل بشان منعه لمسن اراد التقاط صورة معاه ويقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

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الفنان الشهير كمال طماح يحسم الجدل بشان منعه لمسن اراد التقاط صورة معاه ويقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الفنان الشهير كمال طماح يحسم الجدل بشان منعه لمسن اراد التقاط صورة معاه ويقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:39 مساءً - كلمتك/خاص:

اثار الفنان كمال طماح الجدل بتداول فيديو لحظة منع مسن اراد ان يتصور بجانب طماح واصدقائه 
وتم ابعاد المسن لحظة التقاط الصورة ماتسبب بجدل واسع.
وقام الفنان كمال طماح بالتقاط سيلفي مع المسن تاكيدا بانه لم يكن الغرض منع المسن من التقاط الصورة معه وانما كانت صورة خاصة باصدقائه حيث التقطت صورة اخرى بجانب المسن.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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