الدوري المصري، سيراميكا يسعى للثأر من البنك الأهلي بعد خماسية كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - الدوري المصري، يستضيف البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في الخامسة مساءً باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويدخل سيراميكا لقاء اليوم للثأر من خسارته الكبيرة أمام البنك الأهلي 5-0 في كأس الرابطة الموسم الجاري.

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط من الفوز على مودرن سبورت والتعادل مع فاركو والأهلي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين على الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتعادل مع حرس الحدود والزمالك، والهزيمة أمام الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

يدير المباراة محمد الغازي، ويساعده طارق مصطفى وعلاء عبدالباسط، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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