وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

سموحة يغرم لاعبيه ماليا وإيقاف المستحقات بعد رباعية غزل المحلة - أخبار كلمتك

سموحة يغرم لاعبيه ماليا وإيقاف المستحقات بعد رباعية غزل المحلة - أخبار كلمتك

كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة - أخبار كلمتك

كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة - أخبار كلمتك

ليفربول يتقدم على ليستر سيتي 2-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول يتقدم على ليستر سيتي 2-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يتوعدون بهذا الامر العسكري عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يتوعدون بهذا الامر العسكري عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - مأساة في المنيب.. النار التهمت أسرة كاملة في حريق هائل بشقتهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - مأساة في المنيب.. النار التهمت أسرة كاملة في حريق هائل بشقتهم - أخبار كلمتك

رامي صبري ومصطفى حجاج يجتمعان في حفل برأس السنة في القاهرة - أخبار كلمتك

رامي صبري ومصطفى حجاج يجتمعان في حفل برأس السنة في القاهرة - أخبار كلمتك

هاني شاكر يتألق بأغنية كل سنة وأنت طيب خلال حفله في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

هاني شاكر يتألق بأغنية كل سنة وأنت طيب خلال حفله في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يحيي جمهوره بعد الفوز على المصري (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يحيي جمهوره بعد الفوز على المصري (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يحيي جمهوره بعد الفوز على المصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:48 مساءً - حرص لاعبو النادي الأهلي علي التوجه إلي مشجعي المارد الأحمر وتحيتهم عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي والتي اقيمت اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

eeeeab1760.jpg
0214595033.jpg
9cdffa91a6.jpg

وحقق  النادي الأهلي، فوزا مثيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري. 

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء. 

55f3270d06.jpg
df1dec0f51.jpg
c074b464d9.jpg
11e5924480.jpg
6fd91f374f.jpg
c1401b8899.jpg

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

b3e9e6ce40.jpg
7354a8e488.jpg
616439ca0e.jpg
1c78507a3a.jpg
9308ca204b.jpg
f7c2751dd7.jpg
45ae975430.jpg
7845f2849a.jpg
8b74046954.jpg
e6045e0e49.jpg
eb6b619a36.jpg
53dffefcc7.jpg
86bfbe0097.jpg
06c3823ee2.jpg
330830e147.jpg
4285e653ee.jpg
7a7159b8de.jpg
911fc95abf.jpg
2dc2ec1fec.jpg
8d898255ef.jpg
33baec6915.jpg
cdb4352028.jpg
475f008b0a.jpg
0d0649b4c9.jpg
9f4d31f030.jpg
0b1efdf309.jpg
7fcdd4c25f.jpg
1af6b6dcae.jpg
e1cf2d6019.jpg
58b069a13b.jpg
6205d5bca9.jpg
a0a6e19232.jpg
27bd82d4d9.jpg
3701f7e304.jpg
df5c217590.jpg
9f58fe7ead.jpg
b920c8fa15.jpg
9755b0a460.jpg
49347b3604.jpg
b24520aabe.jpg
28d9dd2fc1.jpg
36b8581696.jpg
c505d17992.jpg
ba5f00dd51.jpg
f34c698f43.jpg
f06617de3e.jpg
9f5a0e9816.jpg
97b21b82c6.jpg

تشكيل المصري أمام الأهلي 

 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع فريق  النادي المصري إلى المركز الخامس ويتوقف رصيده عند 11 نقطة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق