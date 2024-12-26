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مروان عطية أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري - أخبار كلمتك

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مروان عطية أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مروان عطية أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - حصل مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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وحقق  النادي الأهلي، فوزا مثيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري. 

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء. 

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تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

فيما جلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

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تشكيل المصري أمام الأهلي 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع فريق  النادي المصري إلى المركز الخامس ويتوقف رصيده عند 11 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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