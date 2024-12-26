من داخل مكتب الرئيس، نص خطاب بشار الأسد على تلفزيون سوريا قبل الهروب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - كشفت صحيفة أمريكية، تفاصيل خطاب للرئيس السوري الهارب، بشار الأسد، الذي تم تجهيزه مساء يوم السبت الموافق السابع من ديسمبر، قبل اقتحام هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المنضوية تحتها العاصمة دمشق.

تجهيزات كلمة بشار الأسد قبل يوم من الهروب

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أنه مساء السبت الموافق السابع من ديسمبر، تسربت أخبار عن كلمة محتملة للرئيس بشار الأسد، كان ينوى التحدث فيها عن المستجدات السورية، بعد تقدم فصائل المعارضة المسلحة باتجاه حماة وحمص وبدء الاقتراب من ريف دمشق، لكن الأسد لم يظهر والكلمة لم تبث.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع، كان الموظفون في القصر الرئاسي يستعدون لإلقاء الأسد خطابًا "ويأملون أن يؤدي إلى نهاية سلمية للحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا"، وكان مساعدو بشار الأسد يتبادلون الأفكار حول الرسائل.

وتابعت، كان فريق تصوير قد نصب الكاميرات والأضواء في مكان قريب، واستعد التلفزيون السوري الرسمي لبث المنتج النهائي: "خطاب للسيد الأسد يعلن فيه خطة لتقاسم السلطة مع أعضاء المعارضة السياسية"، وفقًا لثلاثة أشخاص شاركوا في الإعداد لتصوير الكلمة.

مساعدو بشار الأسد استبعدوا فكرة سقوط دمشق

في ساعاته الأخيرة في القصر، لم يظهر الأسد أي شعور بالانزعاج بين موظفيه، وفقًا لأحد المطلعين على شئون القصر الذي يقع مكتبه بالقرب من مكتب الرئيس، وقال: "كان الأسد ومساعدوه في مكاتبهم يحاولون إدارة أزمة لم يدركوا خطورتها، وكان الناس لا يزالون يرسمون السيناريوهات، لكن لم يقترح أحد فكرة سقوط دمشق".

مطار دمشق، كلمتك

ولفتت الصحيفة الأمريكية وفق مصادرها، لقد أمضى موظفو القصر اليوم في انتظار الخطاب الذي كان يفترض أن يسجله بشار الأسد، على أمل أن يوقف تقدم المعارضة بطريقة أو بأخرى، وقال أحد المصادر: "كان هناك الكثير من الناس في القصر الرئاسي الذين قالوا: إن الوقت قد حان لظهوره، لدعم الجيش، لطمأنة الناس".

لكن التصوير كان يتأجل باستمرار دون تفسير، وبحلول الغسق، لم يعد الموظفون متأكدين من مكان بشار الأسد، كما قال المصدر المطلع، الذي أضاف: "بعد سقوط حمص، أصبح كل شيء متوترًا للغاية ولم يكن أحد يعرف شيئًا، لا في القصر ولا خارجه".

وقال المصدر لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرعب ساد المكان، وخلص إلى أنه لم تكن هناك خطة لإلقاء خطاب، وكان يعتقد أنها كانت خدعة لتشتيت انتباه الموظفين بينما كان الأسد يهرب بعيدا إلى روسيا.

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