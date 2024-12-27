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وزير مالية كوريا الجنوبية يتولى الرئاسة بالإنابة بعد تنحي هان داك سو - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً -  تولى وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك، الرئاسة بالإنابة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، أنه يحترم قرار البرلمان بعزله، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

 

تنحي القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية

 وأكد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، أنه تنحى لتجنب المزيد من الفوضى.

وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت منزل الرئيس يون سوك يول في إطار التحقيقات، حيث جرى تأمين لقطات من كاميرات المراقبة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ستعقد محاكمة سريعة للرئيس الموقوف حاليًا عن العمل.

وأضافت رويترز أن البرلمان الكوري الجنوبي يعقد جلسة للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان، في وقت تواجه فيه الحكومة توترات سياسية شديدة.

وكانت كوريا الجنوبية دخلت في أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وعلى إثر هذا الإعلان، قام البرلمان بعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، لكن استكمال عملية المساءلة يتطلب حكمًا من المحكمة الدستورية بتأييد هذا القرار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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