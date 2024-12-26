نجم المحلة يشعل صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي، مهاجم الزمالك، بالتساوي مع محمد علي بن حمودة، لاعب غزل المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- ناصر منسي الزمالك 4 أهداف

1- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

2- محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

2- صديق إيجولا بيراميدز 3 أهداف

2- على فوزي إنبي 3 أهداف

2- جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

3- محمود صابر عبد المحسن سموحة هدفان

3- مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

3- عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان

3- إسلام عيسى سيراميكا كليوباترا هدفان

3- علي الملواني الإسماعيلي هدفان

3- محمد الشامي المصري البورسعيدي هدفان

3- محمود جهاد فاركو هدفان

3- احمد عاطف بيراميدز هدفان

3- بدر موسى بتروجيت هدفان

3- عمرو ناصر فاركو هدفان

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد اف سي 0-0 إنبي

طلائع الجيش 2-2 الزمالك

الإسماعيلي 2-2 حرس الحدود

الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت

بيراميدز 3-0 فاركو

سموحة 2-4 غزل المحلة

البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا

المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي

بتروجت 1-0 الجونة

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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