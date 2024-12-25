الرياضة - 10:11 - رئيس الوزراء: نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال لقاءه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل.

وتابع مدبولي، أن التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات.