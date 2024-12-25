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مصدر باتحاد الكرة، مشروع الهدف غير جاهز لاستقبال معسكرات المنتخب - أخبار كلمتك

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مصدر باتحاد الكرة، مشروع الهدف غير جاهز لاستقبال معسكرات المنتخب - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة، مشروع الهدف غير جاهز لاستقبال معسكرات المنتخب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - اتحاد الكرة، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، غير مؤهل حتى الآن لاستقبال معسكرات المنتخب الوطني الأول، ولذلك فإن معسكر الفريق في أجندة مارس المقبل لن يقام بمشروع الهدف.

 

سرعة تجهيز غرف مشروع الهدف

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لكلمتك، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر تعليمات لمسئولي اتحاد الكرة بسرعة إنهاء التجهيزات المتبقية في مشروع الهدف، لاستقبال المعسكرات المغلقة لمنتخبات الشباب والناشئين.

مشروع الهدف، كلمتك

مقر خاص للمنتخب الأول في مشروع الهدف

وأكد المصدر لكلمتك، أن هناك مبنى فندقيا في مشروع الهدف مجهز على أعلى مستوى لاستقبال معسكرات منتخب مصر الأول، إلا أن هناك بعض التجهيزات الأخيرة تجرى به خلال الأيام المقبلة، ومن الصعب أن يكون جاهزا لاستقبال معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، قرر نقل جميع الإدارات في اتحاد الكرة إلى مقر الاتحاد الجديد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم تحويل مقر الجبلاية إلى متحف مختص بعرض تاريخ كرة القدم المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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