فحوصات طبية جديدة لنجم الأهلي لتحديد مدة غيابه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - يخضع رضا سليم لاعب الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية الجديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة جراحة غضروف الركبة التي سيخضع لها اللاعب حيث يحتاج إلى شهرين للتعافي حال استئصال القطع بالغضروف وقد تصل مدة الغياب الي أربع شهور حال خياطة الغضروف.

يفتقد النادي الأهلي العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة المصري الليلة في الدوري.

غيابات الأهلي أمام المصري الليلة

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة المصري كلًّا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة المصري الليلة في الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وخالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري الليلة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، علي ملعب “ برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره المصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري بدوافع كبيرة وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

كما يأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام المصري لعودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

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