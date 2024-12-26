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عيد ميلاد بريتني سبيرز يجمعها بنجلها بعد سنتين من الانقطاع - أخبار كلمتك

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عيد ميلاد بريتني سبيرز يجمعها بنجلها بعد سنتين من الانقطاع - أخبار كلمتك

عيد ميلاد بريتني سبيرز يجمعها بنجلها بعد سنتين من الانقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً -  بريتني سبيرز، شاركت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز تحديثًا عن احتفالها بعيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأعلنت بريتني أنها اجتمعت مع أحد أبنائها، بعد انقطاع سنتين قائلة: "أفضل عيد ميلاد في حياتي.. لم أر ابني منذ عامين، دموع الفرح، والصدمة كل يوم، يا لها من جنون.. أنا في حالة حب ومباركة..لا أستطيع أن أنطق بكلمة".

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بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها

كشفت تقرير لموقع TMZ، أن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، أغلقت رسميا دفاتر نفقة أطفالها نهائيا.

وأخبرت مصادر ذات معرفة مباشرة موقع TMZ، أن بريتني حررت آخر شيك نفقة لطفلها في 15 نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بعد أن بلغ أصغر أبنائها جايدن جيمس، 18 عامًا.

يذكر أن برتني كانت تدفع مدفوعات نصف شهرية لزوجها السابق كيفن فيدرلاين، تبلغ 10 آلاف دولار، أي ٢٠ ألف دولار شهريا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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