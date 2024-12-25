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تعرف على المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها - أخبار كلمتك

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تعرف على المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها - أخبار كلمتك

تعرف على المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها  غداً الخميس 26/ديسمبر 
 

موضحاً انه سيتم ضخ المياه للمناطق التالية:/

#مديرية_القاهره:/
1/ السواني الشرقي - مربع الكهرباء.
2/ السواني الشرقي - مربع الاستخبارات + جامع الشيباني.
3/ التحرير الاسفل

#مديرية_صالة:/
1/ ثعبات - حارة المؤتمر
2/ حارة جامع الحارثي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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