تعرف على المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك: خاص
كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها غداً الخميس 26/ديسمبر
#مديرية_القاهره:/
#مديرية_صالة:/
كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن المناطق التي سيتم ضخ المياه فيها غداً الخميس 26/ديسمبر
موضحاً انه سيتم ضخ المياه للمناطق التالية:/
#مديرية_القاهره:/
1/ السواني الشرقي - مربع الكهرباء.
2/ السواني الشرقي - مربع الاستخبارات + جامع الشيباني.
3/ التحرير الاسفل
#مديرية_صالة:/
1/ ثعبات - حارة المؤتمر
2/ حارة جامع الحارثي
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