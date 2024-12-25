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الجالية اليمنية بالقاهرة تناقش عدد من القضايا التي تهم مصلحة اليمنيين المقيمين - أخبار كلمتك

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الجالية اليمنية بالقاهرة تناقش عدد من القضايا التي تهم مصلحة اليمنيين المقيمين - أخبار كلمتك

الجالية اليمنية بالقاهرة تناقش عدد من القضايا التي تهم مصلحة اليمنيين المقيمين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك/فضل الجونة:

اجتمع صباح اليوم في مقر النادي اليمني عدد من أعضاء اللجان المشكلة للهيئة الإدارية لجمعية الجالية اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الترتيبات الجارية لتقديم المساعدة الإنسانية لليمنيين المقيمين بالقاهرة المصرية ومواجهة الظروف التي تواجههم ومتطلبات الحياة وتقديم لهم كثير من التسهيلات المتاحة وخلال الاجتماع الذي ترأسه الاخ الدكتور محمد الحميري الأمين العام للجالية اليمنية بالقاهرة حث اللجان العاملة على بذل المزيد من الجهود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأبناء الوطن اليمني المتواجدين في العاصمة المصرية ومدنها الأخرى من القادمين للرحلات العلاجية وما شابه ذلك وأكد الحميري ان الجمعية بكافة أعضائها يسخروا كل الإمكانيات والجهود في تقديم التسهيلات والارشادات التي يحتاجها المواطن اليمني وحرص كبير من قبل رئيس الجالية اليمنية الاستاذ عمر بابطين وبالتعاون والتنسيق مع الإخوة في السفارة اليمنية بالقاهرة ممثلا في السفير الاستاذ خالد باحاج وبقية موظفي السفارة الذي يحرصون على التعاون والتواصل مع الجميع لخدمة المواطن اليمني ومنح الجالية اليمنية كثير من الصلاحيات في الجوانب الإنسانية والخدمية.
وكان عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية الاستاذ برداد البحر قد أوضح أن هناك جهود تبذل من قبل الجالية اليمنية وهيئة الرقابة والتفتيش للمساهمة في حل مشاكل أبناء الجالية المقيمين في مصر وحل النزاعات في إطار المساعي الخيرة التي تبذل وبالتنسيق مع سفارة بلادنا بالقاهرة.  
وفي ختام الاجتماع طالب الحضور كافة البيوت التجارية ورجال المال والاعمال وأصحاب الايادي الإنسانية والخيرية للمساهمة الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية ولا مانع قبل أعضاء الجالية من الإشراف المباشر ومنحهم المساهمة الفعلية في خدمة المواطن اليمني وتقديم له المساعدات المتاحة والاستقرار في الحياة.
حضر اللقاء أعضاء اللجان العاملة في الجالية اليمنية بالقاهرة وهم الإخوة: الاستاذ برداد محمد البحر ، الاستاذ علي الحاج الضالعي ، المحامي أسامة الاصبحي ، الأستاذة ازهار عبده.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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