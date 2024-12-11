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مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - بدء منذ قليل، عزاء زوج الفنانة بدرية طلبه المؤلف المسرحي مصطفى سالم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا الأحد، الماضي عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لعزاء زوج الفنانة بدرية طلبه، لمساندتها بعد رحيله أبرزهم، الفنانة وفاء عامر التي حرصت على التواجد رغم إصابتها في الذراع، والفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان محمد محمود، والنجمة أيتن عامر.

عزاء زوج بدرية طلبه

وفاة زوج بدرية طلبه

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

بدرية طلبه تنعي محمد بطاوي

وكانت الفنانة بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير، الذي جمعت بينهما قصة حب كبيرة.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، في وقت سابق إن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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