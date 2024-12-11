مشاهير العرب - أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - تستعد المطربة أصالة نصري، لطرح أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، وذلك بعد عام من رحيله.

والأغنية الجديدة التي تستعد اصالة نصري، لطرحها من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، وألحان محمود خيامى، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وسبق وأن قدمت أصالة، عدة أغاني من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، أبرزهم: «نسيت، وسؤال بسيط».

آخر أعمال أصالة

يشار إلى أن أغنية «سبب فرحتي»، كانت آخر أعمالها المطربة أصالة بالتعاون مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية سبب فرحتي»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عُمري ومهما يجري

أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عينيك

أنا كنت مين قبل أما أشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عينيا السنين».

ومؤخرًا طرحت أصالة أغنية بعنوان «بعض الأحيان»، عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدة عالية فور طرحها.

أغنية «بعض الأحيان» من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وتوزيع زيد نديم، ومن ألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات أغنية «بعض الأحيان»:

«بعض الأحيان المفارق فيه خير

لين صار اللي تحب ما فيه خير

غلطتي داريت ودللتك كثير

وأنت فسرت اهتمامي انهزام

اعتبر نفسك من اللحظة غريب

انتهى وقت الدلع والاهتمام

كنت غافل يوم سميتك حبيب

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام

يوم حبي لك ملى كل الجهات

ومعي حققت كل الأمنيات

إنت ما قّدرت مني التضحيات

لين ضيعت الهوى والانسجام

كنت لك مخلص محب ما لك شريك

شايلك في العين ومغمض عليك

وإنت ضيعت المحبة من يديك

لوم نفسك.. ما على قلبي ملام».