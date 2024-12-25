رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة.

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه عددا من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أننا نسعى لتمكين القطاع الخاص رغم التحديات الإدارية التي لا تزال قائمة.

وتابع، أننا نسعى لتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفا: نأمل أن يكون دور القطاع الخاص الوطني هو الأكبر هو الأكبر والأكثر انتشار وتأثيرا في مصر.