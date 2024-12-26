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وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة بغزة - أخبار كلمتك

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وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة بغزة - أخبار كلمتك

وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً -  أكدت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في القطاع.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الخميس، استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم.

 

الخسائر البشرية والنزوح لسكان غزة

 وكشفت الأمم المتحدة في تقرير عن التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 447 من الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

ويتحدث التقرير على الخسائر البشرية والنزوح لسكان القطاع والانهيار الكامل للتعليم والصحة وللبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة لم يسبق لها مثيل.


الخسائر في صفوف المواطنين والنزوح الجماعي

 بلغ عدد الشهداء في صفوف المواطنين أكثر من 45 ألفًا، منذ بداية الحرب بينهم أكثر من 13 ألفًا و319 طفلًا، و7 آلاف و216 امرأة.
إصابة أكثر من 107 آلاف شخص بجروح متفاوتة.
نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، يمثلون 90% من سكان غزة.
92% من الوحدات السكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الضرر.
معظم سكان القطاع يقطنون في المخيمات.
يعاني قطاع غزة من أوامر إخلاء إسرائيلية تغطي أكثر من 80 % من مساحته.

عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل البرد القارس ونقص الإمدادات من الماء والغذاء.
تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة، مع نفوق 95% من الماشية، وتدمير أنظمة الري والبيوت الزجاجية.
47% من المستشفيات و37% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل.
مستشفى "كمال عدوان" آخر ما تبقى في شمال قطاع غزة من القطاع الصحي.
أكثر من 14 ألف مريض يحتاج إلى إجلاء طبي عاجل، ويواجه الأطفال احتياجات نفسية متزايدة مع أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
تحذيرات متصاعدة من تفشي الأوبئة في غزة ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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