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روسيا: لن نسمح بانقسام ‎سوريا ولابد لإسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب الآخرين - أخبار كلمتك

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روسيا: لن نسمح بانقسام ‎سوريا ولابد لإسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب الآخرين - أخبار كلمتك

روسيا: لن نسمح بانقسام ‎سوريا ولابد لإسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب الآخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً -  قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو لن تسمح بانقسام ‎سوريا وعلى إسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين.

 

لقاء وفد من إدارة العمليات العسكرية في سوريا بوجهاء محافظة القنيطرة

ويوم الثلاثاء الماضي، التقى وفد من إدارة العمليات العسكرية في سوريا بفعاليات أهلية وبوجهاء محافظة القنيطرة بهدف تفعيل المؤسسات الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وبحسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن صحيفة "الوطن" السورية، أشاد الوفد في اللقاء، بـ"وطنية أهالي القنيطرة وأبناء الجولان"، معتبرا أن "القنيطرة ومنذ لحظة سقوط نظام بشار كانت من أكثر المحافظات استقرارا وأمنا بفضل وعي المواطنين، ولكن الفرحة لم تكتمل بسبب توغل الكيان الصهيوني في القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار والذي خرّب الفرحة على أهالي القنيطرة".

 

خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودتها إلى اتفاق 1974

وأكد الوفد مجددا أن "الكيان الصهيوني اغتصب أرضنا وغير مسموح لأحد من أبناء المحافظة بالتواصل معهم لعدم إعطائهم الشرعية"، منوها بـ"وجود قنوات دولية وجهود تقوم بها وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة من أجل خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودتها إلى اتفاق 1974".

كما طالب وفد إدارة العمليات العسكرية بضرورة قيام جميع المواطنين والذين بحوزتهم سلاح بتسليمه فورا، مؤكدا أن "القيادة لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وأنه سيتم دمج كل الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع".

 

مؤتمر الحوار الوطني في سوريا

وأوضح الوفد أن "العقلية اليوم هي عقلية بناء وليس إقصاء"، مشددا على أنه لن يتم إقصاء أي شخص يعمل لمصلحة الوطن وأبنائه، وأنه لن يكون هناك محسوبيات والكل تحت سلطة القانون، ولن يسمحوا لأي شخص أن يزعزع استقرار المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قريبا، حيث سيتم اختيار 50 شخصية (وجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين وكوادر إدارية وغيرهم) ليمثلوا المحافظة في هذا المؤتمر.

وأشار الوفد إلى أنه "اعتبارا من يوم  الأربعاء، سيباشر قائد الشرطة مهامه مع عناصر الشرطة، وخلال فترة صغيرة وبعد انتهاء العناصر من الدورات التي يتابعونها حاليا سيتم افتتاح مخافر الشرطة التي كانت قائمة"، متوقعا أن "يباشر محافظ القنيطرة الجديد مهامه مطلع الأسبوع القادم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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