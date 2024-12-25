رئيس الوزراء: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نواصل العمل لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه عددا من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل.

وتابع «مدبولي»، أن التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات الاقتصاد المصري كغيره من اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة.

وأضاف مصطفى مدبولي، أننا نسعى لتمكين القطاع الخاص رغم التحديات الإدارية التي لا تزال قائمة.

وتابع، أننا نسعى لتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفا: نأمل أن يكون دور القطاع الخاص الوطني هو الأكبر.