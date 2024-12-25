رئيس الوزراء: خريطة العالم يعاد تشكيلها ونعيش في منطقة شديدة الاضطراب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011 أدت إلي تراجع دور القطاع الخاص، موضحا أن الدولة اضطرت للدخول في المشروعات، ونسعى لزيادة نسبة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات بالدولة.

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين: “نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية”.

ولفت رئيس الوزراء إلي أن الدولة عملت على بناء بنية أساسية قوية ومشروعات كبيرة لجذب وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الظروف الاستثنائية بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات عالمية في زيادة معدلات التضخم.

وأكد أن خريطة العالم يعاد تشكيلها على كافة المستويات وليس في المنطقة، ونحن نعيش في منطقة شديدة السخونة والاضطراب وهذا له تداعيات على الاقتصاد المصري، ولكن الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية في الحفاظ على نمو الاقتصاد واستقرار الأوضاع الداخلية.



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