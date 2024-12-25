"أمهات مصر" عن حوكمة لجان الثانوية العامة: مطلب هام لأولياء الأمور منذ سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، باجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات أمس لإستعراض عدد من المقترحات لحوكمة لجان الثانوية العامة، وتحقيق الانضباط والسيطرة علي جميع محاولات الغش والتسريبات.

حوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات لحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة يُعد خطوة مهمة لتحقيق الانضباط والعدالة بين الطلاب، ويعكس حرص الدولة علي معالجة الظواهر السلبية التي صاحبت الامتحانات خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن الإجراءات التي جري مناقشتها، مثل مكافحة الغش والتسريبات، تهدف إلي تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهي أمور طالما طالب بها أولياء الأمور لضمان أن يحصد كل طالب ثمرة اجتهاده دون أي تأثيرات سلبية.

وأشارت عبير، إلي أن تطبيق تقنيات حديثة لتأمين الامتحانات وتشديد الرقابة علي اللجان يُعد أمرًا ضروريًا للقضاء علي هذه الظواهر السلبية، وتحقيق انضباط أكبر في منظومة امتحانات الثانوية العامة مما يعكس رغبة الدولة في إيجاد حلول فعّالة ومستدامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء امس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفي نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.