عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:06 - القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:06 - القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - قال المتحدث العسكري: إن القوات البحرية نجحت في التصدى لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف جهود تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية.

القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المخدرات

وأوضح المتحدث العسكري، أنه تم الاشتباه في إحدى مراكب الصيد، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع عدد من الوحدات البحرية لضبط المركب المشتبه به وتنفيذ إجراءات تفتيشه، وتمكنت عناصر القوات البحرية من ضبط عدد (2) فرد على متن المركب عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة للحشيش والهيدرو وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاً
القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط

القوات البحرية تعثر على 9 أشخاص في حادث غرق المركب السياحي

القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق