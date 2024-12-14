شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:01 صباحاً - يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، حتى نهاية ديسمبر الجاري، وبدورها أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة شراء كراسات الشروط أسبوعًا إضافيًا عن الموعد المحدد مسبقًا، لاستفادة المواطنين من الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 هو آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، لافتة إلى سرعة التقديم والحجز على الوحدات مع دفع مقدم جدية الحجز قبل انتهاء الفترة المحددة.

590 مكتب بريد لسحب كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ومن جانبها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد، ويمكن الاطلاع على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الضغط هنـــــــــا.

موعد وأماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن كراسات الشروط لـ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات، سواء لذوي الهمم أو كافة المواطنين، ابتداءً من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع وجود مكاتب تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 11 ظهرًا وحتى الـ 6 مساءً.

تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

20 ألف للمحافظات و30 ألف للمدن.. مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أسعار الوحدات السكنية في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة لتتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و 700 ألف جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان، الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، وجاءت الشروط كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عامًا وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.