الإنتاج الحربي تنظم ندوات تثقيفية عن حروب الجيل الخامس ورؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ندوة تثقيفية بالمعهد الفنى للصناعات المتطورة بعنوان "المشروعات القومية للدولة المصرية وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة" والتي حاضر فيها اللواء دكتور أسامة راغب أستاذ الإستراتيجية والأمن والإعلام السياسي والذي تحدث عن أهمية مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة والأهداف المتحققة من تنفيذها سواء بالحاضر أو بالمستقبل طبقًا لرؤية مصر2030.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على نشر الوعي الثقافي والعلمي لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكيانات التعليمية التابعة لقطاع التدريب.

المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري

وفي سياق متصل تم عقد ندوة تثقيفية بعنوان "المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومى المصري: حروب الجيل الخامس" وذلك بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام التابع لقطاع التدريب، والتى حاضر بها الدكتور أحمد إبراهيم كركيت الحاصل على دكتوراة في الإدارة الاستراتيجية واستشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية والاقتصاد الرقمى والذي أشار خلال الندوة إلى أخطار حروب الجيل الرابع والخامس وتأثيرها على تزييف الوعى لدى الشعوب وإسقاط الدول من الداخل.

المجالات العلمية والثقافية

من جانبه حرص المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب على التوجه بالشكر للعاملين بالقطاع والمنشآت التعليمية التابعة على ما يبذلونه من جهد لرفعة شأن القطاع فى كافة المجالات العلمية والثقافية، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من العمل لاستكمال مسيرة النجاح وذلك بالاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات الهائلة التي يمتلكها قطاع التدريب.

يذكر أن قطاع التدريب يعد أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومهمة القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربي.



ويتبع قطاع التدريب عدد من المنشآت التعليمية التي تثري مجال التعليم الفني بمصر من خلال إعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، وهذه المنشآت التعليمية هي: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة).

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