الرياضة - 03:06 - «جنايات القاهرة» تقضي بحبس مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 15 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة، لمضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

كان محامى مضيفة الطيران، أحمد حمد، طلب من المحكمة، عرض موكلته على لجنة خارج مستشفى العباسية، وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة: إنه «لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه في حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة»، وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتي قامت بعمل التقرير وقالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هي نفس اللجنة التي قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وطالب الدفاع، بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتي قالت في تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي.

وأكد الدفاع، أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل ابنتها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

اعترافات مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها

وأفادت مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها، أمام جهات التحقيق، أنها خاضت تجربة روحانية غيرت مجرى حياتها، ورفعت طاقتها حسب أقوالها، التي زعمت فيها إنها كانت تتلقى هواتف تخبرها أنها العذراء مريم، وتعلم الغيب وترى وتسمع أيضًا ما لا يسمعه ويشاهده من حولها، ولذلك قررت عقد جلسات روحانية لعلاج مرضاها في منزلها، وحاولت أن تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور موضحة أن هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.