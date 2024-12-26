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أبو الغيط يُدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

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أبو الغيط يُدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

أبو الغيط يُدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار  بن غفير" للمسجد الأقصى المُبارك اليوم الخميس، على رأس عصبة من المستعمرين المُتشددين.

 

تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع

 وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن الاقتحام استفزاز فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، وأن دخول الوزير المتطرف في حماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية وأجندتها المتطرفة والمُعادية للتعايش السلمي.

 

استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي

 ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس بمشاعر 2 مليار مُسلم عبر العالم، وأن إسرائيل تتعمد عبر هذه السياسات المرفوضة والمُدانة، تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة.

بحماية وحدات خاصة، بن غفير يقتحم الأقصى في أول أيام عيد الأنوار اليهودي

بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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