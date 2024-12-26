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وفد عراقي برئاسة مدير المخابرات يلتقي رئيس الإدارة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

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وفد عراقي برئاسة مدير المخابرات يلتقي رئيس الإدارة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

وفد عراقي برئاسة مدير المخابرات يلتقي رئيس الإدارة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:25 مساءً -  أفادت وكالة "سانا"، بأن وفدا عراقيا برئاسة مدير المخابرات التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة.

وبحسب «سكاي نيوز»، فأن الوفد العراقي بحث مع رئيس الإدارة السورية الجديدة الاحتياجات الأمنية للحدود العراقية.

 

الشرع يدمج الفصائل العسكرية بمؤسسة واحدة

 وفي السياق ذاته أعلنت  إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن أحمد الشرع ناقش خلال لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيانها: "إن  أحمد الشرع أعلن أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد".

 

تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية

وفي وقت سابق من السبت الماضي، أعلنت القيادة العامة في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

ولم ترد معلومات  بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب.

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب، ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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