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تنفيذي المؤتمر يقيم ورش العمل الخاصة بإدارة الحملات الانتخابية - أخبار كلمتك

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تنفيذي المؤتمر يقيم ورش العمل الخاصة بإدارة الحملات الانتخابية - أخبار كلمتك

تنفيذي المؤتمر يقيم ورش العمل الخاصة بإدارة الحملات الانتخابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - عقد المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر اجتماعا بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبرئاسة الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، وبحضور نواب رئيس الحزب واتحاد شباب الحزب، وأمانة الإعلام.

في بداية الاجتماع تم توجيه الشكر الي أحمد خالد نائب رئيس الحزب عن ورش العمل التى تم تفعيلها فى الحزب وإحالة مبادرات ورشة السياحه للجنة السياحه لاعدادها وتقديمها للجهات المعنيه

كما تم مناقشة قانون العمل بعد وصوله للبرلمان واعداد مذكرة برأى الحزب فى هذا، كما تقرر عقد لقاءات مع امانات المحافظات كل أسبوعين بالتنسيق مع الأمانة العامه لرؤية ومناقشة خطة الحزب المرحلة المقبلة

وايضا التأكيد على تفعيل اللجان النوعية الموجوده بالحزب، وإعادة النظر فى اللجان غير الفاعلة وتكليف اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والامين العام بالبدء فى ترشيح لجان بدلا من اللجان الغير فاعله.

و تم دراسة الموقف السياسي والانتخابي للحزب، والبدء فى الاستعداد للاستحقاقات الدستوريه القادمه والنزول للأرض فى المرحلة المقبلة

وتم التوجيه ببدء ورش العمل الخاصه بإدارة الحملات الانتخابيه والتى يشرف عليها، د.عمرو الهلالى مساعد رئيس الحزب للانتخابات وتسهيل الاستفاده بهذه الورش لاعداد كوادر حزبيه انتخابيه، وعقد جلسه خاصه لتوحيد الخطاب السياسي للحزب

كما تم مناقشة استعدادات اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا لاحتفالية إعادة تشكيل وتدشين الهيئة العليا للحزب يوم السبت المقبل ١٢/٢٨ واستعراض فاعليات الاحتفالية ولقاء مثمر مع أعضاء الهيئة العليا الجدد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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