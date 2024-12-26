الرياضة - 03:26 - وزير الخارجية يصل إلى نجامينا في مستهل زيارة رسمية إلى تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية نجامينا في مستهل زيارته الرسمية لتشاد.

وكان في استقبال الوزير عبد العاطي، لدى وصوله عبد الرحمن غلام الله وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي.