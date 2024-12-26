نداء عاجل لمعالجة أزمة فيضانات النيل الأبيض في السودان - أخبار كلمتك

بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار الأهداف التي أنشئت من أجلها مجموعة السلام العربي والدور الأدبي والأخلاقي للمجموعة، وفي ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها المواطن السوداني جراء حرب الخراب والدمار منذ منتصف أبريل 2023م، ونظرًا للضرر الكبير الناتج عن الفيضانات الحالية التي ضربت عددًا من المدن والقرى على ضفاف النيل الأبيض وما زالت مستمرة بصورة متصاعدة بسبب خروج خزان جبل أولياء عن الخدمة نتيجة الحرب وإغلاق البوابات وعدم الصيانة، وللحيلولة دون المزيد من المآسي الإنسانية، توجه مجموعة السلام العربي نداء استغاثة عاجل من خلال جامعة الدول العربية وكل الجهات الإقليمية ذات الصلة بمناشدة أطراف الحرب في السودان لتحكيم صوت العقل والسماح للجهات ذات الصلة والتعهد بضمان حمايتها لمعالجة الخلل الفني في خزان جبل أولياء تفاديًا للمزيد من الفيضانات وتضرر المواطنين العزل.

وتأمل المجموعة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب التالية:

إخراج موضوع خزان جبل أولياء وموضوع غرق قرى النيل الأبيض من معادلة الحرب وعدم استغلال الأزمة كسلاح من أي طرف من أطراف الحرب.

تمكين فرق وآليات الصيانة من الوصول السريع والآمن إلى السد والمدن والقرى المتأثرة بالفيضان في أسرع وقت حتى لا تتفاقم الأزمة.

إعادة تشغيل السد بأسرع وقت لتخفيف الأزمة بشكل كبير، مع مراعاة المناسيب أسفل الخزان وعلى طول مجرى النيل الأبيض بعد منطقة جبل أولياء والنيل الرئيسي حتى الشلال الثالث في حالة استمرار أو زيادة كميات المياه الواردة من الجنوب.

الصيانة الضرورية الطارئة والعاجلة للجسور الواقعة في مدن وقرى النيل الأبيض وتقويتها ما أمكن ذلك.

فتح مصارف في القرى والمناطق المتأثرة لصرف المياه إلى الأماكن المنخفضة والسهلية لتخفيف الضغط على المنازل والأعيان المدنية.



تتوجه المجموعة بالشكر والتقدير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التزامها بتوفير الحماية للمهندسين الذين سيعملون لفتح الخزان، وتأمل تنفيذ هذه العملية بجلب مهندسين من المنظمات الإقليمية أو الدولية المختصة وبأسرع وقت ممكن تفاديًا للمزيد من الخسائر البشرية والمادية.

ستظل المجموعة متابعة عن كثب للتطورات في هذا الشأن، وتدعو لضرورة الاهتمام بالجوانب الإنسانية والتسامي عن الأجندة والخلافات السياسية التي فرضتها الحرب، وتؤكد أن الإرادة الوطنية السودانية وحدها تستطيع تحقيق مصلحة المواطن والوطن.

علي ناصر محمد – الرئيس اليمني السابق

رئيس مجموعة السلام العربي

المهندس سمير حباشنة – وزير الداخلية الأردني الأسبق

الأمين العام لمجموعة السلام العربي