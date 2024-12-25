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رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمصانع الأسمدة خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمصانع الأسمدة خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمصانع الأسمدة خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اعتماد خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "تم تقدير الأرقام المالية بقيمة 60 مليار جنيه وسيتم سدادها على مدار عامين إلى 3 أعوام لمستحقيها".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستثمرين منذ قليل: "نعمل على تسريع التخليص الجمركي وجعل فترة العمل على مدار الـ7 أيام".

وأكد مدبولي: بنهاية 2025 سيتم تلبية احتياجات وتوسعات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي، ولكن يجب على المصنعين إدراك تحرك سعر الغاز عالميا في الفترة الحالية.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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