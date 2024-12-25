رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمصانع الأسمدة خلال العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اعتماد خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "تم تقدير الأرقام المالية بقيمة 60 مليار جنيه وسيتم سدادها على مدار عامين إلى 3 أعوام لمستحقيها".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستثمرين منذ قليل: "نعمل على تسريع التخليص الجمركي وجعل فترة العمل على مدار الـ7 أيام".

وأكد مدبولي: بنهاية 2025 سيتم تلبية احتياجات وتوسعات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي، ولكن يجب على المصنعين إدراك تحرك سعر الغاز عالميا في الفترة الحالية.



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