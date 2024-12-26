مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا - أخبار كلمتك

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً -  أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه غدا الجمعة لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤، عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة". 

 

تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمسار محور ناهيا

 وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمسار محور ناهيا بطول ٤.٢ كم وتعارض الخط مع اعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فطم خط المياه القائم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلاَ عن خط المياه القائم.
 

وأوضحت محافظة الجيزة عن قيام الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق