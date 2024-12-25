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الرياضة - 10:31 - رسميًا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - رسميًا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - رسميًا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري، والمقرر إقامتها، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء غد الخميس، في لقاء مرتقب على ملعب برج العرب في الأسبوع السادس ببطولة الدوري.

محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمصري

وقررت لجنة الحكام الرئيسية، منح إدارة مباراة الأهلي والمصري إلى محمود البنا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعا.

كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

حكام مباراة الأهلي والمصري

وكان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، بإستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي (ثلاثة أهداف) وهدفًا لكل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، فيما سجل أيمن محيوس هدف فريق شباب بلوزداد.

بهذه النتيجة يعتلي الأهلي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بـ5 نقاط، ثم يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا يأتي استاد أبيدجان الإيفواري في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

جاءت بداية المباراة بشكل هجومي من جانب الأهلي، وكاد حسين الشحات يُسجل هدفًا مُبكرًا وسدد كرة في الدقيقة الأولى لكن الكرة جاءت بعيدًا عن الشباك الجزائرية.

واصل الأهلي الضغط ونشط في وسط الملعب مع محاولات متباعدة من جانب الضيوف، وسدد رضا سليم كرة قوية مرت بجوار القائم.

وسط هجوم الأهلي، نشط أداء الفريق الجزائري تدريجيا، وسجل هدفًا في الدقيقة 22 عن طريق أيمن محيوس بعدما انطلق عبد الرحمن مزيان بالكرة من ناحية اليسار، ومررها إلى أيمن محيوس الذي سددها في شباك محمد الشناوي.

استحوذ الأهلي على مجريات الأمور في الملعب وقاد لاعبوه أكثر من هجمة على مرمى الفريق الجزائري.

في الدقيقة 42 شارك بيرسي تاو بدلًا من رضا سليم بسبب إصابة الأخير، وضغط الأهلي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بهدف إدراك التعادل إلى أن نجح وسام أبو علي في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعدها يُطلق صادق السلمي صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير حيث شارك إمام عاشور بدلًا من خالد عبد الفتاح، وقدم الأهلي أداءً قويًّا منذ بداية هذا الشوط، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وسجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ضربة حرة مباشرة.

لم يهدأ لاعبو الأهلي بعد تسجيل الهدف الثاني، وواصلوا الضغط على الفريق الجزائري ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 56 بعدما استغل كرة سددها وسام أبو علي وارتدت من حارس شباب بلوزداد ليُسددها الشحات في شباك الضيوف.

استمر الضغط الأهلاوي الواضح، وكاد حسين الشحات يُسجل الهدف الرابع لكن حارس بلوزداد تصدى للتسديدة على مرتين.

محمد الشناوي أنقذ فرصة قوية للفريق الجزائري في الدقيقة 77، بعدها سيطر الأهلي على اللقاء وخرج عمرو السولية وشارك بدلًا منه أحمد نبيل كوكا، كما خرج حسين الشحات وشارك كريم الدبيس بدلًا منه في الدقيقة 80.

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء سيطرة تامة من الأهلي وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث له والرابع للأهلي في الدقيقة 84، وبعدها بدقيقتين سجل بيرسي تاو الهدف الخامس في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 87 شارك محمود عبد المنعم كهربا بدلًا من وسام أبو علي، وتواصل الأداء الأهلاوي القوي وأضاف إمام عاشور الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدها ينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي بستة أهداف لهدف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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