عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وائل حبيب مشرفا عاما علي قطاع الناشئين بغزل المحلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وائل حبيب مشرفا عاما علي قطاع الناشئين بغزل المحلة - أخبار كلمتك

وائل حبيب مشرفا عاما علي قطاع الناشئين بغزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - أعلن مجلس إدارة شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسمي عن تعيين وائل حبيب مشرفًا عاما على قطاع الناشئين بالنادي اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024. 

9955b9d7d2.jpg

غزل المحلة يكرم الطفل بدر صاحب القدم الواحدة ويهديه كرسيا كهربائيا 

واستقبل اليوم نادي غزل المحلة الطفل بدر شعبان الذي ظهر في مباراة الاتحاد السابقة يشجع الفريق بقدم واحدة طوال المباراة، وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تكريمه وأسرته لما أظهروه من دعم وحب لزعيم الفلاحين.

28aa9863ee.jpg
d3b1f6d40a.jpg
97fcb3ce7e.jpg
758239e28e.jpg

 كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب على تكريم الطفل وإهدائه تيشيرت غزل المحلة والتقاط الصور التذكارية معه،

ومن جانبه فقد أهدى  وليد خليل الطفل كرسيًا كهربائيًا على نفقته الشخصية وسلمه له وائل شكر نائب المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم،  كما وجه وليد خليل بالسماح بتواجد بدر في أرضية الملعب خلال المباريات المقبلة.

ef7b110d3f.jpg
602d00d938.jpg
07b6c8b81d.jpg
559221a0be.jpg
32ce186423.jpg

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب لمواجهة نظيره سموحة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:06 - رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق