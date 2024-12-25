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البرهان يشارك المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية في بورتسودان (فيديو) - أخبار كلمتك

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البرهان يشارك المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية في بورتسودان (فيديو) - أخبار كلمتك

البرهان يشارك المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية في بورتسودان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان اليوم، المسيحيين احتفالاتهم بأعياد الميلاد في الكنيسة الكاثوليكية ببورتسودان، وسط إستقبال شعبي كبير. بحضور والي البحر الأحمر وعدد من التنفيذيين ورجال الدين المسيحي.

البرهان يشارك المسيحيين السودانيين الاحتفال بالكريسماس

وأعرب البرهان في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

وقال البرهان، " نسأل الله أن تمر هذه الذكرى وبلادنا تنعم بالسلام الذي كان يحمل رايته السيد المسيح "، مبينًا أن السودانيين لايستحقون ما يحدث لهم من ظلم ومآسي. 

البرهان يشيد بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية فى بورتسودان

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أمله في أن تأتي هذه الذكرى في العام القادم، والسودان يشهدا سلاما واستقرارًا.

وأشاد عبد الفتاح البرهان، بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية العريقة التي كان لها سهما في صنع إستقلال السودان ودعم الدولة السودانية. 

داعيًا إلى ضرورة الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية السمحة التي تدعو للمحبة والسلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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