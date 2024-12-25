الشيخ يبرق يحرك فلول الأسد، مواجهات مسلحة في محافظات الطائفة العلوية بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - قال وزير الإعلام السوري فى الحكومة المؤقتة، محمد العمر، اليوم، إن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتًا إلى أن الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني -الشيخ عبد الله الخصيبي- في حلب قديم، ولم تسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وزير الإعلام السوري يحذر من الفتنة الداخلية

وشدد وزير الإعلام لتلفزيون سوريا، على أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثًا وطنيًا وإنسانيًا يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

وأضاف وزير الإعلام السوري، محمد العمر، أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام بشار الأسد انتهى، مؤكدًا أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتًا إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعرقها وهي اليوم أكثر قوة واستعدادًا لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف محمد العمر، أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذرًا من حالات الثأر الفردي ومطالبًا أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في سوريا بعد تداول مقطع فيديو يظهر هجوما على مقام ديني علوي في حلب".

تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق ذات غالبية علوية

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق بالساحل ووسط البلاد بعضها ذات غالبية علوية".

وأشار الى "وقوع احتجاجات في مناطق من حمص، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشرطة فرضت حظرا للتجول بين السادسة مساء والثامنة صباحا".

هذا وذكر شهود عيان لوكالة "فرانس برس" إن "تظاهرات خرجت في طرطوس واللاذقية وجبلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

كذلك أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن "حظر التجول في مدينتي اللاذقية وجبلة من الساعة 8 مساء حتى 8 صباح غد وفي مدينة حمص من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد".

قصة مقام الشيخ أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي

والشيخ يبرق هو أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، وقد عرف في حلب بـ الشيخ يبرق كما تناقلت الروايات مزاعم أنه كان ينزل على المقام نور من السماء، فيقول أهل الجوار أن الشيخ يبرق -أي يصدر برقًا- ومع مرور الزمان غلب اسم الشيخ يبرق على اسم الشيخ الخصيبي في حلب، وتسبب حرق مقامه فى اندلاع الاشتباكات الجارية وبات محرك لظهور مسلحين محسوبين على نظام الأسد، لكون الشيخ يبرق يعد المرجعية الأولى للطائفة العلوية.

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