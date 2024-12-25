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الرياضة - 10:11 - الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:11 - الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية إلى الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، عبّر فيها عن خالص التعازي لقيادة وشعب أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لطيران أذربيجان.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتغمد الله تعالى الضحايا برحمته الواسعة، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، آملاً أن يمنّ الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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