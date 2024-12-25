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رحاب الشمراني تحيي حفلا بالقاهرة ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

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رحاب الشمراني تحيي حفلا بالقاهرة ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

رحاب الشمراني تحيي حفلا بالقاهرة ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - تحيي المطربة السعودية رحاب الشمراني حفلا غنائيا في القاهرة ليلة رأس السنة الجديدة.

ويقام الحفل يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، من تنظيم ورعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويستعد عدد من الفنانيين لسلسلة حفلات مختلفة بمناسبة العام الجديد، حيث يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية  ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 3 يناير المقبل 2025.

حفل رامي صبري وناسي عجرم بالسعودية 

ومن المقرر أن تُطرح تذاكر حفل نانسي عجرم ورامي صبري في السعودية يوم 27 ديسمبر الجاري.

 

 

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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