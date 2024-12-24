دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:10 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في تل أبيب، ويافا، وبيتح تكفا، وريشون لتسيون، وأشدود، ورمات جان، واللد، والرملة، وهرتسليا، ورحوفوت".

كما تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف في "عراد وكسيفة وعرعرة في النقب، وفي تل عراد ومريت وسافا"، وفق الصحيفة.

وبين الجيش الإسرائيلي أنه "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد".

وأوضح أنه "تم تفعيل الإنذارات الصاروخية والصاروخية خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية".

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