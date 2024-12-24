تعميم حكومي بمنع المنتجات الجنسية - أخبار كلمتك

تعميم حكومي بمنع المنتجات الجنسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - المغرب يستعد لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس استعدادًا لكان 2025 ومونديال 2030 - أخبار كلمتك

اطمئنوا، النائب العام السوداني يرد على طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير - أخبار كلمتك

اطمئنوا، النائب العام السوداني يرد على طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير - أخبار كلمتك

لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

لاول مرة.. نجاح زراعة فاكهة شهيرة بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - الأسد: ستحصل على دعم من عائلتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - الأسد: ستحصل على دعم من عائلتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية - أخبار كلمتك

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

البنتاجون يرفض كشف عدد القوات الأمريكية في سوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البنتاجون يرفض كشف عدد القوات الأمريكية في سوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة - أخبار كلمتك

البنتاجون يرفض كشف عدد القوات الأمريكية في سوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - كشفت شبكة "سي إن إن الأمريكية" نقلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، بأن البنتاجون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة.

 

عدد القوات الأمريكية في سوريا

وأكد مسؤولين عسكريين أمريكيين: أن عدد القوات الأمريكية في سوريا ارتفع بانتظام منذ هجوم 7 أكتوبر، وتجاوز ضعف ما أعلنه البنتاجون سابق.

 

الولايات المتحدة تكشف موقفها من العدوان الإسرائيلي على سوريا (فيديو)

البيت الأبيض يكشف أكبر مصدر قلق له في سوريا

2000 جندي أمريكي في سوريا

وأكدت الشبكة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا الآن وصل إلى 2000 جندي.
 

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء أمس الأحد، إن "الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي، وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".

وأضاف سوليفان: "هدفنا ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة.. والأكراد أفضل شركائنا لمحاربة تنظيم الدولة ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك".

وأشار سوليفان، إلى أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق