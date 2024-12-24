من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:26 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:26 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:26 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3750 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4285 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3214 جنيهًا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30000 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2614 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3810 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3274 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2560 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق