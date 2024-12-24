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تعرف على مصير المواطن الذي تعرض لإطلاق نار أثناء استقباله للعزاء بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

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تعرف على مصير المواطن الذي تعرض لإطلاق نار أثناء استقباله للعزاء بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

تعرف على مصير المواطن الذي تعرض لإطلاق نار أثناء استقباله للعزاء بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر عن مصير المواطن الذي تعرض لإطلاق نار أثناء استقباله للعزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب 


واكدت المصادر ان المواطن "محمد مهيوب الشهاري" خرج من غرفة العمليات بمستشفى النور محافظة إب بعد إجراء عملية تكللت بالنجاح


وكان الشهاري قد تعرض عصر اليوم لعدة طلقات نارررية أثناء استقباله للعزاء بوفاة زوجته في منطقة خباز مديرية العدين من قبل أشخاص

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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