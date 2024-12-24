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الرياضة - 10:06 - «مي عبد الحميد»: 725 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 حتى الآن «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - «مي عبد الحميد»: 725 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 حتى الآن «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «مي عبد الحميد»: 725 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 حتى الآن «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك حالة إقبال غير مسبوقة من قبل المواطنين على شراء كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 5.

وأكدت مي عبد الحميد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التجربة المصرية في برامج الإسكان الاجتماعي من أهم المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية.

وأشارت، إلى أن عدد المواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين 5، وصل إلى 725 ألف مواطن، في حين أن عدد المواطنين الذين قاموا بتسديد جدية الدفع يقدر بنحو 457 ألف مواطن فقط حتى الآن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، أنه تم رفع قيمة الدعم النقدي المقدم من الدولة لمبادرة سكن لكل المصريين 5، إلى 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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